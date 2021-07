Football americano, l’Italian Bowl 2021 va ai Panthers Parma che superano i Seamen Milano all’overtime (Di domenica 18 luglio 2021) l’Italian Bowl 2021 va ai Panthers Parma al termine di un match davvero clamoroso. Gli emiliani, reduci da una stagione condotta da dominatori assoluti, conquistano anche l’ultimo atto della Prima Divisione di Football americano che si è disputato a Piacenza, superando i Seamen Milano con il punteggio di 40-34 all’overtime, dopo una partita nella quale è successo di tutto, con i lombardi capaci di trovare il pareggio proprio nelle battute conclusive, dopo un parziale di 22-6. Match che ha preso la direzione dei ducali ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021)va aial termine di un match davvero clamoroso. Gli emiliani, reduci da una stagione condotta da dominatori assoluti, conquistano anche l’ultimo atto della Prima Divisione diche si è disputato a Piacenza, superando icon il punteggio di 40-34, dopo una partita nella quale è successo di tutto, con i lombardi capaci di trovare il pareggio proprio nelle battute conclusive, dopo un parziale di 22-6. Match che ha preso la direzione dei ducali ...

OA_Sport : Football americano, l’Italian Bowl 2021 va ai Panthers Parma che superano i Seamen Milano all’overtime - LatinLoser : Comunque non pensavo ci fossero così tante donne appassionate di football americano. Bellissima questa cosa - fargione_simone : Un giorno dissi ai miei compagni di football americano:Diventerò un campione, tutti risero, tranne l’allenatore?????? - AlleviLaura : @dino_andreani @nerditudine Concordo. Non è il football americano che è uno sport di staticità mista a dinamicità.… - Morgama8 : @passionemaglie @AFCAjax Bellissima. Per quanto riguarda i nomi: era ora! È calcio, non football americano. -