Il messaggio di Ronaldo alla Juve: «Arrivo il 25. E resto». Si lavora al prolungamento spalmando l’ingaggio (Di venerdì 16 luglio 2021) Cristiano Ronaldo ha comunicato alla Juventus che il 25 luglio sarà alla Continassa per iniziare a lavorare con Allegri. Il suo agente, Mendes, è al lavoro per garantirgli un rinnovo fino al 2023 spalmando l’ingaggio. Lo scrive la Gazzatta dello Sport. “«Juve Arrivo. E resto», Cristiano Ronaldo non ha lasciato dubbi nel suo messaggio al mondo bianconero. Sarà regolarmente presente il 25 luglio alla Continassa: a conferma che quel che ha detto Pavel Nedved al sorteggio per ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 luglio 2021) Cristianoha comunicatontus che il 25 luglio saràContinassa per iniziare are con Allegri. Il suo agente, Mendes, è al lavoro per garantirgli un rinnovo fino al 2023. Lo scrive la Gazzatta dello Sport. “«. E», Cristianonon ha lasciato dubbi nel suoal mondo bianconero. Sarà regolarmente presente il 25 luglioContinassa: a conferma che quel che ha detto Pavel Nedved al sorteggio per ...

