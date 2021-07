Moby e Tirrenia | il tribunale dice sì al concordato firmato Onorato | ecco i cinque punti chiave 

(Di martedì 6 luglio 2021) Dopo i colpi di scena e il valzer delle proroghe, arriva la decisione per evitare in extremis il fallimento

Dopo, il Tribunale di Milano ha ammesso anche la Compagnia Italiana di Navigazione (ex) alla procedura concordataria proposta dall'impresa. "CIN " si legge in una nota " dopo aver superato ..., ok dal tribunale di Milano al concordato Riduzione multa- Cin, prorogati i tempi Cin -rassicura sui posti di lavoro(Teleborsa) - Dopo Moby, il Tribunale di Milano ha ammesso anche la Compagnia Italiana di Navigazione (ex Tirrenia) alla procedura concordataria proposta dall'impresa. "CIN – si legge in una nota – do ...Sia Moby che Tirrenia ammesse al concordato alla procedura concordataria proposta dall'impresa i collegamenti sia di Moby che di Tirrenia sono garantiti.