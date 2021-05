Provenzano Pd contro Salvini | ' Non può stare al governo e picconarlo ogni giorno'

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Le sue prese di posizione sono più da opposizione che da, ma fortunatamente nessuno gli ha dato ascolto per nessun tema. Il vice segretario del Pdattaccamettendo alla luce ...

Advertising

globalistIT : - salvato04447038 : Peppe Provenzano del Pd contro Salvini: 'Che problemi ha? Ritiri i ministri leghisti dal governo'cosi facendo si pe… - AnnibaleSolo : Peppe Provenzano del Pd contro Salvini: 'Che problemi ha? Ritiri i ministri leghisti dal governo' - infoitinterno : Peppe Provenzano del Pd contro Salvini: 'Che problemi ha? Ritiri i ministri leghisti dal governo' - GeMa7799 : Provenzano del Pd contro Salvini: 'Ma che problemi ha Salvini con i fondi europei? - Prima era contro NextGeneratio… -

Ultime Notizie dalla rete : Provenzano contro

Globalist.it

Salvini, rilancia, "non può stare al governo per gestire i fondi del Recovery e poi picconarlo tutti i giorni", "mi sembra ossessionato dalla ricerca di visibilità per contrastare la ...... e anche di Netanyahu che da ignorante presuntuoso, un ministro e vicepresidente del Pd,,... specie nel momento dell'autodifesal'aggressione e la violenza armata.Il vice segretario del Pd: "Se sulle riaperture avesse prevalso la linea di Salvini il danno sarebbe stato incalcolabile" ...La città è attonita, il dolore ancora lancinante si tocca con mano. La bandiera a lutto issata nella contrada della Tartuca, su ...