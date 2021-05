Perché l’Europa vuole investire nell’economia blu sostenibile

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Incentivare lo sviluppo europeo di un’economia bluper le industrie e i settori connessi agli oceani, ai mari e alle coste. Una tappa fondamentale nel percorso dell’Unione per raggiungere gli obiettivi del Green Deal e garantire una ripresa inclusiva e verde post-pandemia. La Commissione di Ursula von der Leyen, con il piano presentato il 17 maggio, intende proporre iniziative per l’innovazione e la sostenibilità ambientale in tutti i settori della blue economy, dalla pesca, al turismo e alle rinnovabili. Lo scorso lunedì ha presentato le linee guida per l’acquacoltura, e dalle prossime settimane adotterà nuove disposizioni per il taglio delle emissioni del trasporto marittimo. Today we are taking a big step forward in the blue-green transition. Welcome the Communication on a ? approach for a sustainable #BlueEconomy in the EU ...