Giorgia Meloni: “Sono più emotiva da quando sono mamma” (Di martedì 18 maggio 2021) Giorgia Meloni parla di sua figlia Ginevra: “Mi ha fatto scoprire tutte le forme più estreme delle emozioni” Ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Giorgia Meloni si è raccontata a 360°. La leader di Fratelli d’Italia ha condiviso con la conduttrice aspetti della sua vita privata e ricordi legati alla sua bambina, Ginevra, avuta dal compagno Andrea Giambruno. “Qualunque mamma lavoratrice penso si senta in colpa verso i propri figli. I maschi hanno un altro approccio diciamo, per una madre è difficile“, ha dichiarato Giorgia Meloni che ha poi raccontato di come sua figlia le abbia cambiato la vita: “Io sono una persona molto logica, razionale però ho anche una spiccata emotività; soprattutto da ... Leggi su zon (Di martedì 18 maggio 2021)parla di sua figlia Ginevra: “Mi ha fatto scoprire tutte le forme più estreme delle emozioni” Ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno,si è raccontata a 360°. La leader di Fratelli d’Italia ha condiviso con la conduttrice aspetti della sua vita privata e ricordi legati alla sua bambina, Ginevra, avuta dal compagno Andrea Giambruno. “Qualunquelavoratrice penso si senta in colpa verso i propri figli. I maschi hanno un altro approccio diciamo, per una madre è difficile“, ha dichiaratoche ha poi raccontato di come sua figlia le abbia cambiato la vita: “Iouna persona molto logica, razionale però ho anche una spiccata emotività; soprattutto da ...

Advertising

Marilen97832318 : RT @La_manina__: Se sei un vigile del fuoco o un insegnante, paghi più tasse delle grandi corporazioni. È inaccettabile! Lenin? Che Guevar… - fordeborah5 : RT @_DAGOSPIA_: INTERVISTA AD ANDREA GIAMBRUNO, AUTORE E GIORNALISTA MEDIASET, COMPAGNO DI GIORGIA MELONI - paolosaletti1 : RT @AndreaLompio53: Insomma, alla fine si è scoperto che #Conte, quello di sinistra, no, di centro, no, liberale... è stato messo lì dall'o… - Aljangelo : RT @AndreaLompio53: Insomma, alla fine si è scoperto che #Conte, quello di sinistra, no, di centro, no, liberale... è stato messo lì dall'o… - rafelez : RT @La_manina__: Se sei un vigile del fuoco o un insegnante, paghi più tasse delle grandi corporazioni. È inaccettabile! Lenin? Che Guevar… -