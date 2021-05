Vacilla il business delle intercettazioni gestite in tutta Italia dalla società Rcs, altri tre indagati (Di lunedì 17 maggio 2021) Spuntano altri tre indagati, oltre all’ingegner Duilio Bianchi, nel business milionario delle intercettazioni fatte, a beneficio delle Procure Italiane, dalla società Rcs che ha inoculato il Trojan nel cellulare di Luca Palamara. Dopo gli esposti presentati da Cosimo Ferri e Luca Palamara sulle modalità di svolgimento delle intercettazioni svolte dalla società milanese Rcs, utilizzata da tantissime Procure Italiane, lo scandalo si allarga. E’ quanto emerge dal decreto di ispezione disposto dalle Procure di Napoli e Firenze che stanno svolgendo in coordinamento le indagini su un server della società Rcs a Napoli. L’atto con cui le due ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 maggio 2021) Spuntanotre, oltre all’ingegner Duilio Bianchi, nelmilionariofatte, a beneficioProcurene,Rcs che ha inoculato il Trojan nel cellulare di Luca Palamara. Dopo gli esposti presentati da Cosimo Ferri e Luca Palamara sulle modalità di svolgimentosvoltemilanese Rcs, utilizzata da tantissime Procurene, lo scandalo si allarga. E’ quanto emerge dal decreto di ispezione disposto dalle Procure di Napoli e Firenze che stanno svolgendo in coordinamento le indagini su un server dellaRcs a Napoli. L’atto con cui le due ...

