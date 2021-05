"Incompetente, chi è davvero disumano". Parenzo "piange" per Salvini scagionato? Subito travolto dagli insulti (Di sabato 15 maggio 2021) David Parenzo travolto dalle critiche. Il suo nome occupa Twitter e tutto per colpa del commento arrivato dopo la decisione del gup di Catania di scagionare Matteo Salvini sul caso Gregoretti. Il motivo? "Il fatto non sussiste" e il leader della Lega non può finire a processo con l'accusa di sequestro di persona. Eppure il giornalista e conduttore di La7 non ha preso bene la decisione: "davvero il senatore Salvini ritiene che il metodo per fermare l'immigrazione sia quello di prendere in ostaggio, uso la parola in modo politico e non giudiziario, delle persone e tenerle su una barca per 15 o 30 giorni per poi farle scendere e chiedere la redistribuzione in tutta Italia. È questo il metodo?". Una frase pronunciata davanti alle telecamere dell'Aria Che Tira, che hanno scatenato l'ira degli italiani. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Daviddalle critiche. Il suo nome occupa Twitter e tutto per colpa del commento arrivato dopo la decisione del gup di Catania di scagionare Matteosul caso Gregoretti. Il motivo? "Il fatto non sussiste" e il leader della Lega non può finire a processo con l'accusa di sequestro di persona. Eppure il giornalista e conduttore di La7 non ha preso bene la decisione: "il senatoreritiene che il metodo per fermare l'immigrazione sia quello di prendere in ostaggio, uso la parola in modo politico e non giudiziario, delle persone e tenerle su una barca per 15 o 30 giorni per poi farle scendere e chiedere la redistribuzione in tutta Italia. È questo il metodo?". Una frase pronunciata davanti alle telecamere dell'Aria Che Tira, che hanno scatenato l'ira degli italiani. ...

