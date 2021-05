Il rover Zhurong si posa sul Pianeta Rosso: anche la Cina alla conquista di Marte (Di sabato 15 maggio 2021) La sonda cinese Tianwen - 1 ha toccato il suolo di Marte ed è diventata così il terzo Paese a portare un veicolo sulla superficie del Pianeta Rosso. Il rover Zhurong, rilasciato dalla sonda Tianwen - ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) La sonda cinese Tianwen - 1 ha toccato il suolo died è diventata così il terzo Paese a portare un veicolo sulla superficie del. Il, rilasciato dsonda Tianwen - ...

AmbCina : In arrivo su Marte #Zhurong, il Dio del Fuoco. Dopo tre mesi dal lancio, il #rover cinese #Tianwen1 è pronto per l'… - andreabettini : C'è un nuovo rover su Marte: la Cina ha fatto atterrare con successo #Zhurong. Prima assoluta per Pechino - ilpost : Il rover cinese Zhurong è arrivato su Marte - Paolosantagata5 : RT @MDeGorgus: “#Marte, il rover cinese #Zhurong è atterrato sul Pianeta Rosso”. Per vedere se almeno lì trovano ancora qualche comunista.… - Agenzia_Italia : La Cina sbarca su Marte, è arrivato il rover Zhurong -