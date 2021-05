Covid Italia oggi, bollettino contagi: dati per regione 15 maggio (Di sabato 15 maggio 2021) Il bollettino Covid in Italia oggi, sabato 15 maggio, con i dati della Protezione Civile regione per regione. Le news su contagi, ricoveri e morti nel Paese che da lunedì sarà tutto in zona gialla, a eccezione della Valle d’Aosta in zona arancione, mentre aumenta il numero dei vaccinati e continua il confronto sul coprifuoco. La situazione delle città – Roma, Milano, Napoli – e delle regioni: da Lombardia a Lazio, da Toscana a Veneto, da Piemonte a Campania. I dati: Sono 491 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 15 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I ... Leggi su italiasera (Di sabato 15 maggio 2021) Ilin, sabato 15, con idella Protezione Civileper. Le news su, ricoveri e morti nel Paese che da lunedì sarà tutto in zona gialla, a eccezione della Valle d’Aosta in zona arancione, mentre aumenta il numero dei vaccinati e continua il confronto sul coprifuoco. La situazione delle città – Roma, Milano, Napoli – e delle regioni: da Lombardia a Lazio, da Toscana a Veneto, da Piemonte a Campania. I: Sono 491 ida coronavirus in Toscana, 15, secondo ideldellaanticipati dal governatore Eugenio Giani. “I ...

Advertising

Rinaldi_euro : Perché facciamo pure noi un referendum? ?????? Covid Italia, Sileri: 'A giugno saremo come Gran Bretagna' - MediasetTgcom24 : Covid, dal 17 maggio quasi tutta Italia in zona gialla #Covid - Agenzia_Ansa : In un mese si sono quasi dimezzati i ricoveri per Covid in Italia e si è allentata ulteriormente la pressione sugli… - il_piccolo : Il ministero della Salute autorizza gli esami per rilevare le infezioni anche senza l’utilizzo del tampone: «Da usa… - enrydamy : RT @Adnkronos: Mascherine, #coprifuoco, vaccino in vacanza: cosa ci aspetta. -