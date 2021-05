Cadiz-Elche (domenica, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo le tre sconfitte consecutive contro Atlético de Madrid, Real Sociedad ma soprattutto Alavés, una rivale diretta, la squadra ospite è con le spalle al muro. In buona sostanza, in caso di sconfitta arriverebbe la retrocessione mentre con una vittoria potrebbe ancora sperare. Ora non è il momento di fare tutti i calcoli, che pure ci InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo le tre sconfitte consecutive contro Atlético de Madrid, Real Sociedad ma soprattutto Alavés, una rivale diretta, la squadra ospite è con le spalle al muro. In buona sostanza, in caso di sconfitta arriverebbe la retrocessione mentre con una vittoria potrebbe ancora sperare. Ora non è il momento di fare tutti i calcoli, che pure ci InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

underoverbets : RT @infobetting: Cadiz-Elche (domenica, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici - by_the_pool : RT @infobetting: Cadiz-Elche (domenica, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Cadiz-Elche (domenica, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici -