Ascolti tv ieri 14 maggio: brusco calo per Isola dei Famosi. Conti stabile (Di sabato 15 maggio 2021) Ascolti tv La puntata di venerdì del reality condotto da Ilary Blasi è calata dopo il 19% di share di lunedì scorso Pubblicato su 15 maggio 2021 Perde pubblico L'Isola dei Famosi 2021 ogni venerdì. Questo, però, non coinvolge soltanto il reality condotto da Ilary Blasi, ma anche Top Dieci di Carlo Conti e un po' tutte le altre reti. Sembra proprio che il pubblico vada tutt'altra parte, forse sulle piattaforme streaming mettendo in conto che è ancora in vigore il coprifuoco Nazionale alle 22. Come riportano gli Ascolti tv di ieri, 14 maggio 2021, L'Isola ha ottenuto una media di 2.796.000 spettatori pari ad uno share del 16,7%. Venerdì scorso aveva registrato il 16,80% e 2.858.000 spettatori, mentre lunedì 10 ...

