Roma, in meno di 20 giorni bruciati 330 milioni dei 400 donati dallo Stato ad ArcelorMittal. Oggi incontro di USB al MISE (Di venerdì 14 maggio 2021) "L'intervento dello Stato serve addirittura a peggiorare le condizioni di lavoro e non a migliorarle. Questo è uno dei temi per cui noi di USB abbiamo deciso di unificare e di mettere insieme queste lotte. Non solo per solidarietà, ma per creare una coscienza di come questo paese, se non rimette al centro il tema del lavoro, non andrà da nessuna parte" – Francesco Staccioli, Rappresentante USB Una delegazione dell'Unione Sindacale di Base è stata ricevuta dal MISE nella giornata di Oggi per chiedere al governo da che parte stare rispetto ad una questione molto delicata. Sono stati donati 400 milioni ad ArcelorMittal Italia dallo Stato per pagare i debiti che l'azienda ha contratto con lo Stato stesso. Dei 400 milioni ...

