Carcere | a Benevento vaccinati oltre 200 detenuti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “3214 icampaniad oggi, quasi il cinquanta per cento dell’intera popolazione penitenziaria presente in Campania. Idella provincia di Caserta,e Avellino hanno effettuato il vaccino monodose,il pfizer per i soggetti ritenuti fragili. A questi aggiungiamo 28 minori degli Istituti di Nisida ed Airola e 32 internati delle REMS di Calvi Risorta e San Nicola Baronia. Il piano vaccinale nelle carceri adesso non si ferma, è una fondamentale protezione sanitaria da un virus così insidioso e infido. La priorità deve essere la ripresa di tutte le attività negli istituti penitenziari, dei colloqui in presenza, delle attività scolastiche e trattamentali, delle attività di volontariato nelle carceri, del lavoro dei ...