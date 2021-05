Motta Montecorvino | accusa | violenze sui figli minori della donna Anche di tipo sessuale nei confronti di un’adolescente Arrestati conviventi Carabinieri

(Di giovedì 13 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: I militariStazionedi, al termine di articolata e complessa attività di indagine condotta con l’ausilio di personale dell’Aliquota OperativaCompagniadi Lucera, hanno tratto in arresto una coppia, 29 anni lui 48 lei, ritenuti a vario titolo responsabili dei reati di maltrattamenti in famiglia in concorso, lesioni personali aggravate, atti sessuali con. Tutto è partito nel mese di novembre 2020, a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta al 112, per una violenta lite in famiglia che si stava consumando tra le mura domestiche nel piccolo centro dauno. Al loro arrivo isi sono trovati una scena abbastanza ...

