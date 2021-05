A San Marino dal 17 maggio parte il “turismo vaccinale” | notti in albergo con l’iniezione Sputnik | ma non per gli italiani

Advertising

matteosalvinimi : L’Europa non solo non ci manda i vaccini promessi ma ci blocca quelli possibili. È normale? - MediasetTgcom24 : Covid, San Marino apre al turismo vaccinale dal 17 maggio #SanMarino - SkyTG24 : #SanMarino apre al #turismovaccinale: si potrà acquistare un pacchetto che comprende due dosi di vaccino Sputnik e… - TwerkistanPM : RT @SanMarino_RTV: L'Ospedale di Stato di San Marino si conferma 'Covid-free', con nessuna ospedalizzazione. - Andre_RSM : RT @SanMarino_RTV: L'Ospedale di Stato di San Marino si conferma 'Covid-free', con nessuna ospedalizzazione. -

Ultime Notizie dalla rete : San Marino

Sono diversi gli Stati che offrono veri e propri pacchetti che comprendono anche la somministrazione dei farmaci anti - Covid. Dagli Emirati Arabi alle Maldive, fino alla strategia della Russia e di ...... muore una disabile 70enne Rimini, malore fatale al volante per un 71enne in un parcheggio Giro d'Italia: da Rimini a Cattolica cadono in cinque, polemiche sulla sicurezza - VIDEO 'pronta ...Per il portacolori della Scuola Federale Tennis di San Marino la vittoria è arrivata in finale contro il 3.2 Nicolò Sanchioni.Su Facebook 15 esperti rispondono alle domande di chi deve convivere con questa patologia. Le novità sui trattamenti: gepanti di nuova generazione e monoclonali ...