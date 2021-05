«Peppino Prisco riempiva lo studio di milanisti perché godeva della contrapposizione col nemico» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Luigi Prisco ha 67 anni, ed è il figlio di Peppino Prisco, indimenticato vicepresidente dell’Inter, produttore seriale di aforismi. Avvocato lui, come il padre, e il nonno, e su per quattro generazioni fino al “quadrisnonno, che aprì lo studio legale Prisco a Napoli”. Intervistato da Repubblica racconta un po’ di aneddoti della infinita passione paterna. “Mio padre mi nascose l’esistenza delle altre squadre. Erano entità astratte, esistevano solo nella misura in cui dovevano perdere contro l’Inter. Un dogma contro cui non ho mai osato ribellarmi, nemmeno in adolescenza. A quindici anni ho forse messo in discussione i miei genitori, come tutti i quindicenni, mai la fede interista”. Lo studio legale Prisco è sempre un covo di impiegati ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 maggio 2021) Luigiha 67 anni, ed è il figlio di, indimenticato vicepresidente dell’Inter, produttore seriale di aforismi. Avvocato lui, come il padre, e il nonno, e su per quattro generazioni fino al “quadrisnonno, che aprì lolegalea Napoli”. Intervistato da Repubblica racconta un po’ di aneddotiinfinita passione paterna. “Mio padre mi nascose l’esistenza delle altre squadre. Erano entità astratte, esistevano solo nella misura in cui dovevano perdere contro l’Inter. Un dogma contro cui non ho mai osato ribellarmi, nemmeno in adolescenza. A quindici anni ho forse messo in discussione i miei genitori, come tutti i quindicenni, mai la fede interista”. Lolegaleè sempre un covo di impiegati ...

Advertising

napolista : L'intervista di Repubblica al figlio dell'indimenticabile vicepresidente dell'Inter: 'Da bambino mi fece crede che… - Youjeen97 : Bellissima la citazione di Peppino Prisco sulla super sfida che si sarebbe prospettata la sera stessa: “Israele-Pal… - GiorgioP18 : @Assertivo_ @INerazzurro Ricordo sempre Peppino Prisco dire che in ospedale, per riprendersi, si fece portare un VHS di Milan Cavese 1-2 - manoACM1899 : Sogno vivo come peppino prisco - GregDominore : RT @franvanni: “Durante il militare scappai dalla caserma di Tolmezzo per vedere Inter-Napoli. Una corsa a 160 all'ora con la 127. Entrai a… -