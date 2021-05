L’Antitrust ha multato la compagnia aerea easyJet per 2,8 milioni di euro per “pratiche commerciali scorrette” (Di martedì 11 maggio 2021) L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, comunemente chiamata “Antitrust”, ha multato la compagnia aerea easyJet per 2,8 milioni di euro per “pratiche commerciali scorrette” che riguardano la cancellazione di molti voli nel periodo successivo al primo lockdown: quello cioè Leggi su ilpost (Di martedì 11 maggio 2021) L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, comunemente chiamata “Antitrust”, halaper 2,8diper “” che riguardano la cancellazione di molti voli nel periodo successivo al primo lockdown: quello cioè

Advertising

lippopercivale : RT @ilpost: L’Antitrust ha multato la compagnia aerea easyJet per 2,8 milioni di euro per “pratiche commerciali scorrette” - ilpost : L’Antitrust ha multato la compagnia aerea easyJet per 2,8 milioni di euro per “pratiche commerciali scorrette” - LucaGorrasi : RT @WEtravelbiz: L’Antitrust ha multato #easyJet per 2,8 milioni di euro per le cancellazioni dei voli post #lockdown nel 2020, per aver ap… - WEtravelbiz : L’Antitrust ha multato #easyJet per 2,8 milioni di euro per le cancellazioni dei voli post #lockdown nel 2020, per… -