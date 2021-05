Ecco come l’Ue (Germanica) finanzia la Turchia per bloccare i flussi migratori verso i suoi confini (Di martedì 11 maggio 2021) Si chiama programma Ipa, per “rafforzare la democrazia” e per favorire l’avvicinamento della Turchia ai requisiti economici richiesti per l’accesso turco all’Ue, ma dietro si nasconde di fatto un flusso ingente di denaro che l’Europa periodicamente versa nelle casse di Erdogan per bloccare il flusso di migranti diretti verso i Paesi del Nord Europa, in particolare verso la Germania. Attraverso la rotta balcanica che unisce l’Europa con il Medio Oriente, migliaia di migranti, per lo più siriani, ma anche curdi, iracheni o libici, cercano di attraversare il confine tra Turchia e Grecia. In un ventennio la Turchia si è accaparrata “oltre 15 miliardi di euro” il fiume di denaro non si è bloccato neppure dopo la svolta filo islamista di Erdogan, quando ... Leggi su ilparagone (Di martedì 11 maggio 2021) Si chiama programma Ipa, per “rafforzare la democrazia” e per favorire l’avvicinamento dellaai requisiti economici richiesti per l’accesso turco al, ma dietro si nasconde di fatto un flusso ingente di denaro che l’Europa periodicamente versa nelle casse di Erdogan peril flusso di migranti direttii Paesi del Nord Europa, in particolarela Germania. Attrala rotta balcanica che unisce l’Europa con il Medio Oriente, migliaia di migranti, per lo più siriani, ma anche curdi, iracheni o libici, cercano di attraversare il confine trae Grecia. In un ventennio lasi è accaparrata “oltre 15 miliardi di euro” il fiume di denaro non si è bloccato neppure dopo la svolta filo islamista di Erdogan, quando ...

