“Vi racconto mio zio Peppino Impastato Antimafia | ambientalismo e diritti civili | ancora oggi è un simbolo pure per i giovani”

(Di domenica 9 maggio 2021) Il 9 maggio del 1978, quandoveniva ammazzato dalla mafia, lei non eranata., 43 anni dopo quell’omicidio, Luisaè la presidente di “Casa memoria”, l’associazione nata per ricordare Felicia e, cioè sua nonna e suo zio. Trentatré anni, figlia di Giovanni, Luisaè mamma di due bambini: non ha mai lasciato Cinisi, dove lavora nella pizzeria gestita dalla famiglia. Chi frequentava la casa di corso Umberto I negli anni Novanta, ricorda che accanto alla signora Felicia spesso c’era anche una bambina: ascoltava la nonna che riceveva i curiosi e raccontava loro di come era morto suo figlio, di quanta fatica c’era voluta per arrivare alla condanna all’ergastolo del boss Tano Badalamenti (che ...

