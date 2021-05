Un marito per Cinzia: trama, cast e streaming del film (Di sabato 8 maggio 2021) Questa sera, 8 maggio 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda Un marito per Cinzia, film del 1958 diretto da Melville Shavelson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. trama L’avvocato Tom Winters resta vedovo con tre figli piccoli, Davide, Elisabetta e Roberto, e, dopo averli affidati per qualche tempo alla zia materna, li prende a vivere con sé. Il film inizia mentre torna a casa dall’Europa dopo la morte della moglie. I bambini vogliono restare in campagna con la zia Carolina, ma Tom li porta a Washington D.C., dove lavora nel Dipartimento di Stato. I bambini sono risentiti verso il padre, che trascorre le giornate facendoli girare per i siti storici di Washington. Una sera, Winters porta i bambini a un concerto all’aperto di musica classica, che chiaramente li annoia a morte. Qui ... Leggi su tpi (Di sabato 8 maggio 2021) Questa sera, 8 maggio 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda Unperdel 1958 diretto da Melville Shavelson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.L’avvocato Tom Winters resta vedovo con tre figli piccoli, Davide, Elisabetta e Roberto, e, dopo averli affidati per qualche tempo alla zia materna, li prende a vivere con sé. Ilinizia mentre torna a casa dall’Europa dopo la morte della moglie. I bambini vogliono restare in campagna con la zia Carolina, ma Tom li porta a Washington D.C., dove lavora nel Dipartimento di Stato. I bambini sono risentiti verso il padre, che trascorre le giornate facendoli girare per i siti storici di Washington. Una sera, Winters porta i bambini a un concerto all’aperto di musica classica, che chiaramente li annoia a morte. Qui ...

