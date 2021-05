I Sentinelli | ' Aspettiamo la legge contro l' omotransfobia da 5 anni | si voti il ddl Zan'

(Di sabato 8 maggio 2021) Basta con l'ostruzionismo e tutti i trucchetti per rimandare sine die l'approvazione dellache la destra non vujole. "Di tempo non ce n'è più, perché in questo paese sono 5che...

cesarebrogi1 : RT @globalistIT: - CaressaGiovanni : I Sentinelli: 'Aspettiamo la legge contro l'omotransfobia da 5 anni, si voti il #DdlZan'

Il Fatto Quotidiano

... perché in questo paese sono 5 anni cheuna legge contro l'omotransfobia. Siamo a una passo, vediamo il traguardo vicino". Lo ha detto Luca Paladini, fondatore dei, a margine ...... perché in questo paese sono 5 anni cheuna legge contro l'omotransfobia. Siamo a una passo, vediamo il traguardo vicino". Lo ha detto Luca Paladini, fondatore dei, a margine ...Luca Paladini a margine della manifestazione all'arco della Pace a Milano: " La destra si riempie la bocca della parola libertà, che diano la libertà ai senatori di votare e vediamo se ci sono i numer ...I Sentinelli a Milano per chiedere il Ddl Zan. Luca Paladini: "La proposta di legge del centrodestra è una presa in giro per perdere tempo" ...