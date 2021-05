Festa non autorizzata nel milanese: 29 persone sanzionate (Di sabato 8 maggio 2021) In un appartamento a Milano 29 giovani di età compresa dai 18 ai 23 anni sono stati multati per aver partecipato ad una Festa non autorizzata. Milano, party clandestino in un appartamento: 29 persone multate su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 8 maggio 2021) In un appartamento a Milano 29 giovani di età compresa dai 18 ai 23 anni sono stati multati per aver partecipato ad unanon. Milano, party clandestino in un appartamento: 29multate su Notizie.it.

Advertising

sole24ore : Lavoro e maternità non dovrebbero essere inconciliabili. In occasione della Festa della Mamma, Il Sole 24 Ore organ… - PE_Italia : ????Domenica 9 maggio ore 14:00. ??Una festa dell’Europa speciale: si apre la Conferenza sul futuro dell’Europa!????… - DantiNicola : Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Croce e Mezzaluna Rossa. Non sarà una festa ma la giusta celebrazione de… - Antonella77Tede : Domani e la festa della mamma,io potrò dire Auguri Mamma, non ci sei ! - angelsdelight_ : tra nemmeno mezz'ora è la festa della mamma... 'e quindi?' Bru quindi mia mamma ovviamente non mi caga da tutta la… -