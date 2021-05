Usa: dati lavoro deludono, ad aprile solo +266 mila posti, disoccupazione al 6,1% (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – Sono giudicati ‘estremamente deludenti’ i dati sul mercato del lavoro negli Usa che ad aprile hanno visto un aumento di soli 266.000 posti di lavoro, ben al di sotto delle stime di Dow Jones e The Wall Street Journal che prevedevano un incremento di 1 milione di posti. Il tasso di disoccupazione di aprile è aumentato leggermente al 6,1% (+0,1 punti su marzo) per via dell’aumento di persone che hanno ripreso a cercare una occupazione, anche se gli economisti ritengono che il dato sia comunque fuorviante dato che non tiene conto di quanti nell’ultimo anno sono usciti dal mercato del lavoro e quindi non sono conteggiati come disoccupati. Eppure nelle ultime settimane si sono moltiplicate le notizie su una ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – Sono giudicati ‘estremamente deludenti’ isul mercato delnegli Usa che adhanno visto un aumento di soli 266.000di, ben al di sotto delle stime di Dow Jones e The Wall Street Journal che prevedevano un incremento di 1 milione di. Il tasso didiè aumentato leggermente al 6,1% (+0,1 punti su marzo) per via dell’aumento di persone che hanno ripreso a cercare una occupazione, anche se gli economisti ritengono che il dato sia comunque fuorviante dato che non tiene conto di quanti nell’ultimo anno sono usciti dal mercato dele quindi non sono conteggiati come disoccupati. Eppure nelle ultime settimane si sono moltiplicate le notizie su una ...

