Diritti sui brevetti dei vaccini, il vertice europeo di Porto diventa uno scontro a distanza tra Biden e Merkel (Di venerdì 7 maggio 2021) Quello di oggi in Portogallo doveva essere un Consiglio europeo abbastanza facile per i leader, quasi celebrativo, il primo in presenza dopo tanto tempo. Nella cornice mediterranea di Porto è prevista una discussione su come rendere l’Unione europea più equa con l’istruzione, la creazione di posti di lavoro, la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Durante la giornata ci sarà poi una videoconferenza con il premier indiano Narendra Modi, in cui parlare di come intensificare le relazioni Ue-India. Colloqui che riprenderanno domani continuando a discutere di commercio, strategia e cooperazione, in un momento in cui l’India è alle prese con un’ondata di Covid-19 che sta mettendo crudelmente alla prova il paese. A stravolgere l’agenda del vertice però è la svolta del presidente Joe Biden: gli ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 maggio 2021) Quello di oggi ingallo doveva essere un Consiglioabbastanza facile per i leader, quasi celebrativo, il primo in presenza dopo tanto tempo. Nella cornice mediterranea diè prevista una discussione su come rendere l’Unione europea più equa con l’istruzione, la creazione di posti di lavoro, la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Durante la giornata ci sarà poi una videoconferenza con il premier indiano Narendra Modi, in cui parlare di come intensificare le relazioni Ue-India. Colloqui che riprenderanno domani continuando a discutere di commercio, strategia e cooperazione, in un momento in cui l’India è alle prese con un’ondata di Covid-19 che sta mettendo crudelmente alla prova il paese. A stravolgere l’agenda delperò è la svolta del presidente Joe: gli ...

