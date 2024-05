Btp Valore - via alla quarta emissione | già raggiunti 2 miliardi di ordini

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il tasso minimo garantito è al 3,35% per 3 anni. Previste cedole trimestrali e il premio fedeltà dello 0,8% al termine dei 6 anni

Roma, 6 maggio 2024 – E’ tutto pronto per l’emissione speciale di Btp Valore di maggio 2024 . Da lunedì 6 maggio fino a venerdì 10 maggio alle 13 (salvo chiusura anticipata) il Tesoro collocherà la quarta emissione dei Btp appositamente pensati per ...

Buyback da record per Apple: 110 miliardi di dollari agli azionisti, ecco perché Tim Cook sceglie la strada dei riacquisti azionari - Buyback da record per Apple: 110 miliardi di dollari agli azionisti, ecco perché Tim Cook sceglie la strada dei riacquisti azionari - Apple ha annunciato un buyback da record: 110 miliardi di dollari agli azionisti, 20 in più dei 90 deliberati lo scorso esercizio.

Pavan (Tuttosport): "Se la foresta di Cairo è un deserto di valori" - Pavan (Tuttosport): "Se la foresta di Cairo è un deserto di valori" - Andrea Pavan, con un editoriale pubblicato oggi sulle colonne di Tuttosport, riassume perfettamente quello che è successo nelle ultime 48 ore in casa Toro, partendo dal video di insulti ...

Locale, sostenibile e multibrand: chi è oggi Yokohama TWS - Locale, sostenibile e multibrand: chi è oggi Yokohama TWS - Yokohama TWS è un’azienda focalizzata sul segmento Off Highway che riunisce gli storici marchi Trelleborg, Mitas, Maximo e Cultor e ...