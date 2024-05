Il volto dei quiz Mediaset al timone di uno dei più grandi successi di Mike Bongiorno Al suo fianco - Samira Lui 

(Di lunedì 6 maggio 2024) «Compro una vocale». Tre parole che a chi seguiva la tv negli anni 90 e Duemila ricordano certamente qualcosa. È stata una delle frasi più pronunciate a La ruota della fortuna, celeberrimocondotto da. Che da oggi alle 18.40 su Canale 5 ritorna con la conduzione di Gerry Scotti. Al suoc’èLui, ex professoressa de L’Eredità ed ex concorrente del Grande Fratello. Cantieri, bocce e vene varicose: la “vita da nonni” di ...

