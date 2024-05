Schiava della cocaina - la rivelazione choc di Whoopi Goldberg

Nel suo nuovo memoir l'attrice racconta che negli anni Ottanta soffrì di una grave dipendenza dalla cocaina. All'inizio pensava di non correre alcun pericolo, ma dopo un anno iniziarono le allucinazioni: «Una volta vidi un mostro sotto al letto»

