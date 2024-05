INPS come le banche | in futuro un' app per gestire la pensione E anche a una smart TV per gli anziani

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il presidente Gabriele Fava ha preannunciato i due progetti all'evento A&F Live. Non ci sono tempi certi né per l'uno né per l'altro...

Come scaricare la Certificazione Unica (CU) dal sito Inps La Certificazione Unica (CU) , ex CUD, è un documento che riassume i redditi percepiti nell’anno precedente da lavoro, pensione e altri redditi assimilati. È un documento importante per la ...

La propria situazione previdenziale e pensionistica Si potrà vedere con un’app - La propria situazione previdenziale e pensionistica Si potrà vedere con un’app - Nel contesto di una società sempre più digitalizzata, l'inps si appresta a fare un grande salto tecnologico per facilitare l'accesso alle informazioni previdenziali. Gabriele Fava, neo presidente dell ...

La tua pensione futura, solo in questi tre modi (impopolari) è garantita dall’Inps - La tua pensione futura, solo in questi tre modi (impopolari) è garantita dall’inps - Le tre strade dell'inps per garantire la pensione futura a tutti: ma non piaceranno ai lavoratori! Ecco gli scenari possibili ...

Fava (Inps): "Dobbiamo aumentare base occupazionale" - Fava (inps): "Dobbiamo aumentare base occupazionale" - “Anche nella previdenza c’è una questione di genere da attribuire sicuramente al legislatore, che deve intervenire ed interverrà sulle politiche. L’inps è un attuatore delle politiche del governo.