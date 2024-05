Gravina | Agenzia controllo irriguardosa nei confronti dei magistrati Covisoc

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 6 maggio 2024) “Quello che sta avvenendo in queste ore con questa attività, questa, la ritengo” una cosa “forseneidi treche fanno parte dell’attuale organizzazione della, professionisti straordinari, super partes. Ci si accorge improvvisamente che da oggi lanon è più indipendente quando lastoricamente, lo dice la storia e lo dico anche io, ha una funzione assegnata per legge ovvero quella di assicurare che una società parta ed arrivi alla fine del campionato”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele, a margine di un convegno in svolgimento all’Università di Firenze, tornando sull’didei club professionistici che starebbe pensando ...