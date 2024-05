LIVE Tiro con l’arco - Preolimpico Europeo 2024 in DIRETTA | iniziano i quarti maschil - Nespoli cerca il pass

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 6 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.08 Un altro dieci per Wijler che sale sul 4-0 e si avvicina alle semifinali. Seconda mano vinta per 29-25 dal neerlandese. 14.07 Dieci per Wijler, nove per Chabin. 14.06 Inizia la seconda mano con un otto Chabin, nove per Wijler. 14.05 Due 9 con le restanti due frecce per Wijler, un 9 e un 6 per Chabin che concede la prima mano al neerlandese. 14.03 SI PARTE! 10 per Wijler, 9 per Chabin. 14.00 Pronti il neerlandese Wijler e lo svizzero Chabin per l’inizio del primo quarto di finale. 13.58 Questo il tabellone deidi finale del torneoe. Steve Wijler (NED)-Keziah Chabin (SUI) Ziga Ravnikar (SLO)-Den Habjan Malavasic (SLO)Mauro(ITA)-Mykhailo Usach (UKR) Conor Hall (GBR)-Senna Roos (NED) 13.55potrebbe garantire ...