Oggi lo sciopero dei trasporti a Roma | orari e fasce di garanzia - gli aggiornamenti in tempo reale

(Di lunedì 6 maggio 2024) Scatta in questo momento lodei. La mobilitazione, a carattere nazionale, durerà 24 ore:die informazioni, tutti gliindei– (ilcorrieredellacitta.com)Giornata nera per pendolari e viaggiatori che si spostano con i mezzi pubblici. E’ iniziato lonazionale di 24 ore che tra i vari settori tocca anche quello dei. Ala mobilitazione sarà particolarmente “sentita” perché andrà a toccare trasversalmente tutti i mezzi, dalle metropolitane, ai bus, fino alle ferrovie regionali. Previste ad ogni modo le consuete ...

Oggi venerdì 26 aprile 2024 è stato proclamato lo sciopero dei trasporti . A Roma interessa l’intera rete del trasporto pubblico locale: le corse pertanto non saranno garantite. La situazione in tempo reale con tutti gli Aggiornamenti . sciopero dei ...

Oggi venerdì 26 aprile 2024 è stato proclamato lo sciopero dei trasporti . A Roma interessa l’intera rete del trasporto pubblico locale: le corse pertanto non saranno garantite. La situazione in tempo reale con tutti gli Aggiornamenti . sciopero dei ...

Scatta in questo momento lo sciopero dei trasporti a Roma . La mobilitazione, a carattere nazionale, durerà 24 ore: fasce di garanzia e informazioni, tutti gli aggiornamenti in tempo reale . sciopero dei trasporti Oggi a Roma – ...

Trasporti: metro B, Patané: entro giugno 20 treni da revisioni - trasporti: metro B, Patané: entro giugno 20 treni da revisioni - Soccorso alla sofferente line B della metropolitana di roma arriverà entro giugno con 18-20 convogli che rientreranno in servizio dopo la revisione. A dirlo è l’assessore capitolino alla Mobilità e ai ...

UITP: il trasporto pubblico europeo richiede un forte sostegno al settore - UITP: il trasporto pubblico europeo richiede un forte sostegno al settore - (FERPRESS) – roma, 6 MAG – In una lettera aperta indirizzata alle istituzioni dell’UE, EMTA, EPTO, Eurocities, IRU, Polis e UITP sostengono che il ruolo indispensabile del trasporto pubblico nel dare ...

Trasporti, disagi a Roma per lo sciopero nazionale - trasporti, disagi a roma per lo sciopero nazionale - Lunghe file per cercare un taxi, assembramenti alle fermate dell'auto, tanta rabbia tra i cittadini costretti a districarsi tra linee saltate e metro chiuse.