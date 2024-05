X Factor passa a Nove e al timone ci sarà Amadeus | la clamorosa indiscrezione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il prossimo autunno partirà la diciottesima edizione di X, il talent show trasmesso dal 2014 su Sky Uno. Alla conduzione sarebbe confermata Francesca Michielin, che ha presentato le ultime due edizioni succedendo a Ludovico Tersigni. L’attore di Skam Italia, come precisato in un’intervista a Vanity Fair, avrebbe scelto autonomamente di lasciare Xperché “non l’avrei potuto fare come avrei voluto. Ero stanco e sapevo che non avrei dato il massimo. Non accettando ho evitato di fare una figuraccia e ho salvato la mia prestazione professionale. Perché alla seconda volta sapevo che non sarei andato bene come alla prima”. Quindi, la Michielin alla conduzione è data per certa, considerando che Alessandro Cattelan – aldi dieci edizioni del talent, dal 2011 al 2020 – resterà in Rai, dove al momento si stanno varando le ...