Liquidazione La Perla - da Londra | Soluzione entro un mese

(Di lunedì 6 maggio 2024) Bologna, 6 maggio 2024 - Spiragli di luce per l’azienda bolognese di lingerie di lusso La. "Resto speranzoso che le tre procedure concorsuali possano trovare un accordola fine di questo. A ogni modo, in tutte le interlocuzioni ho fatto presente che tutte e tre le procedure concorsuali debbano essere parte dello stesso accordo e, da parte nostra, abbiamo facilitato per quanto possibile l'apertura dell'amministrazione straordinaria". Lo afferma, per la società Quantuma, Andrew Watling, il liquidatore capo nella procedura diaperta aper LaGlobal Management Uk, la società proprietaria del marchio e degli asset dell'azienda bolognese di lingerie di lusso. Sulle tempistiche Watling non dà termini netti ma sottolinea la necessità di arrivare a ...