Cancro al cervello | vaccino a mRNA allunga la vita a pazienti con glioblastoma

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ilè il più comuneal, riscontrato solitamente in età adulta. Si tratta attualmente di una malattia molto aggressiva e incurabile, che uccide chi ne viene colpito dopo una sopravvivenza media di 15 mesi dopo la diagnosi. Ora però esiste una speranza: quella rappresentata da unsperimentale che è stato in grado dire lasia alle persone che ai cani affetti da questo terribile tumore maligno.Leggi anche:Covid, la decisione improvvisa di AstraZeneca: è shock Cos’è ilRecentemente alcuni ricercatori sono riusciti in pochi giorni a cancellare ildal tessuto nervoso di un uomo di 72 anni. Risultato straordinario raggiunto grazie ...

“Ho sentito una straordinaria ondata d’amore da parte vostra. Non so cosa mi aspettassi, ma sono rimasta davvero sopraffatta da quanto siete stati generosi, affettuosi e amorevoli con me e con la mia famiglia”. Così la scrittrice Sophie Kinsella su ...

Cancro al cervello, vaccino a mRNA innovativo allunga la vita a pazienti con letale glioblastoma - cancro al cervello, vaccino a mRNA innovativo allunga la vita a pazienti con letale glioblastoma - Un team di ricerca internazionale ha messo a punto un promettente vaccino a mRNA che ha prolungato la vita di cani e persone affetti da glioblastoma, un ...

Saronno, alla Casa di Marta terzo appuntamento con “La lettura del lunedì” - Saronno, alla Casa di Marta terzo appuntamento con “La lettura del lunedì” - SARONNO - Questo pomeriggio ci sarà il terzo appuntamento del terzo ciclo de “La lettura del lunedì”, l’iniziativa culturale promossa dalla Biblioteca ...

Completare gli studi fa bene alla salute come mangiare sano o non fumare - Completare gli studi fa bene alla salute come mangiare sano o non fumare - Un gap dello stesso ordine di grandezza che si riscontra per incidenza emortalità per cancro al polmone fra fumatori e non ... negli anni ha concluso che le persone che mantengono il cervello più ...