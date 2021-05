“Run”, alla scoperta del nuovo brano dei Onerepublic [VIDEO] (Di giovedì 6 maggio 2021) Il singolo sarà disponibile nelle radio a partire dal 14 maggio e farà parte del prossimo album “Human” già disponibile in preorder: ecco il VIDEOclip MILANO – I Onerepublic, la band multiplatino e nominata ai Grammy che ha portato al successo mondiale un lungo elenco di hit totalizando ad oggi su Spotify oltre 5 miliardi di stream, ha pubblicato il nuovo singolo “Run”. Il brano, disponibile in tutte le piattaforme digitali, è stato scritto e prodotto da Ryan Tedder, Brent Kutzle, Tyler Spry e John Nathaniel. Insieme al singolo la band, capitanata da Ryan Tedder, ha pubblicato anche il VIDEO, diretto da Tomás Whitmore. “Run” farà parte del prossimo album dei Onerepublic, il quarto della loro carriera, che si intitolerà “Human”. L’album è già disponibile per il preorder ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 6 maggio 2021) Il singolo sarà disponibile nelle radio a partire dal 14 maggio e farà parte del prossimo album “Human” già disponibile in preorder: ecco ilclip MILANO – I, la band multiplatino e nominata ai Grammy che ha portato al successo mondiale un lungo elenco di hit totalizando ad oggi su Spotify oltre 5 miliardi di stream, ha pubblicato ilsingolo “Run”. Il, disponibile in tutte le piattaforme digitali, è stato scritto e prodotto da Ryan Tedder, Brent Kutzle, Tyler Spry e John Nathaniel. Insieme al singolo la band, capitanata da Ryan Tedder, ha pubblicato anche il, diretto da Tomás Whitmore. “Run” farà parte del prossimo album dei, il quarto della loro carriera, che si intitolerà “Human”. L’album è già disponibile per il preorder ...

Ultime Notizie dalla rete : Run alla Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread: in arrivo per tutte le maggiori piattaforme ... il titolo combina il caos dei proiettili tipici dei platform run 'n gun con un'esplorazione del ... date un'occhiata alla nostra recensione di Metro Exodus Enhanced Edition . Segui Gamesvillage.it su ...

Fidal Ragusa insedia nuovo comitato Il presidente Alberto Iemmolo sarà affiancato alla vicepresidenza da Lory Busacca, Carmelo Spata ...gare da programmare per la nuova stagione che scatterà domenica con la quarta edizione della Jazz Run ...

Onerepublic, torna a suon di “Run" Metro OneRepublic è uscito il nuovo singolo “Run” “Run” farà parte del prossimo album dei ONEREPUBLIC, il quarto della loro carriera, che si intitolerà “HUMAN”. L’album è già disponibile per il preorder https://smarturl.it/Human1R. Human includerà an ...

Video: ONEREPUBLIC – “Run” il nuovo singolo Run è il nuovo singolo degli OneRepublic. Il brano è stato scritto e prodotto da Ryan Tedder, Brent Kutzle, Tyler Spry e John Nathaniel ...

