Il Senato voterà solo sul Ddl Zan. Fallisce il tentativo FI-Lega di discutere un disegno di legge alternativo (Di giovedì 6 maggio 2021) La maggioranza si divide sul disegno di legge che ha come primo firmatario il deputato del Pd Alessandro Zan: i Senatori della commissione Giustizia hanno approvato l’esame disgiunto tra il Ddl e altri provvedimenti analoghi, e deciso che la discussione sarà esclusivamente sul disegno di legge contro l’omotransfobia che porta il nome di Zan e non su testi alternativi, come quello del centrodestra elaborato negli ultimi giorni e depositato poche ore fa. Con 12 voti a favore e nove contrari, la seconda commissione di Palazzo Madama ha votato affinché il Ddl Zan arrivi in aula, al Senato, separato da altre quattro proposte – due del M5s, una del Pd e una delle Autonomie – che erano state accorpate e calendarizzate la scorsa settimana. La discussione nell’organismo presieduto dal ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 maggio 2021) La maggioranza si divide suldiche ha come primo firmatario il deputato del Pd Alessandro Zan: iri della commissione Giustizia hanno approvato l’esame disgiunto tra il Ddl e altri provvedimenti analoghi, e deciso che la discussione sarà esclusivamente suldicontro l’omotransfobia che porta il nome di Zan e non su testi alternativi, come quello del centrodestra elaborato negli ultimi giorni e depositato poche ore fa. Con 12 voti a favore e nove contrari, la seconda commissione di Palazzo Madama ha votato affinché il Ddl Zan arrivi in aula, al, separato da altre quattro proposte – due del M5s, una del Pd e una delle Autonomie – che erano state accorpate e calendarizzate la scorsa settimana. La discussione nell’organismo presieduto dal ...

