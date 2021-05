Coronavirus, le Regioni che potrebbero cambiare colore dal 10 maggio. Certificazione verde e coprifuoco, le nuove regole per gli spostamenti – LIVE (Di giovedì 6 maggio 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 8.39 – Le Regioni che potrebbero cambiare colore dal 10 maggio 18.18 – Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore 17.10 – Pfizer e Moderna, richiamo dopo 42 giorni. Le indicazioni del Cts 16.30 – Aumentano i casi di operatori sanitari contagiati anche dopo il vaccino Coronavirus8.24 – Certificazione verde e coprifuoco, le nuove regole per gli spostamenti. Cosa cambia 7.44 – ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 6 maggio 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 8.39 – Lechedal 1018.18 –, il bollettino delle ultime 24 ore 17.10 – Pfizer e Moderna, richiamo dopo 42 giorni. Le indicazioni del Cts 16.30 – Aumentano i casi di operatori sanitari contagiati anche dopo il vaccino8.24 –, leper gli. Cosa cambia 7.44 – ...

