Beatrice Arnera è Agata in Buongiorno Mamma, l’avete mai vista da piccola? (Di giovedì 6 maggio 2021) È Agata in Buongiorno Mamma, ma avete mai visto Beatrice Arnera da piccola? Su Instagram, spunta uno scatto davvero inedito: che dolce! È una delle protagoniste indiscussa di “Buongiorno Mamma”, Beatrice Arnera. Nei panni della “misteriosa” Agata, la giovanissima attrice sta ampiamente dimostrando la sua immensa bravura. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? In L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021) Èin, ma avete mai vistoda? Su Instagram, spunta uno scatto davvero inedito: che dolce! È una delle protagoniste indiscussa di “”,. Nei panni della “misteriosa”, la giovanissima attrice sta ampiamente dimostrando la sua immensa bravura. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? In L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Vanessa_cuoreh : RT @clarinsolia: Agata miglior personaggio della serie e Beatrice Arnera una delle migliori interpreti. Non accetto chi pensa il contrario.… - sara13100613 : RT @clarinsolia: Agata miglior personaggio della serie e Beatrice Arnera una delle migliori interpreti. Non accetto chi pensa il contrario.… - Raffy_Hemmings : RT @clarinsolia: Agata miglior personaggio della serie e Beatrice Arnera una delle migliori interpreti. Non accetto chi pensa il contrario.… - _mmire : RT @wonderlandH_: Mamma che brava Beatrice Arnera. I brividi in questa scena con Federico. #BuongiornoMamma - clarinsolia : Agata miglior personaggio della serie e Beatrice Arnera una delle migliori interpreti. Non accetto chi pensa il contrario. #buongiornomamma -