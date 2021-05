Zan difende il suo ddl | Interviene solo quando c' è istigazione all' odio e alla violenza

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “Deve essere chiaro che nel ddl si parla di reatoc’èall’, nonc’è una libera espressione”. Alessandro Zan, in un’intervista al Corriere della Serail ddl che porta il suo nome. “Basta capire che con questo ddl noi estendiamo i reati della legge Mancino previsti nel codice penale agli articoli 640 bis e 640 ter, così come succede per i reati di razzismo e di religione” spiega ancora. Il deputato Pd, al centro delle discussioni in questi giorni, cerca così di spiegare il confine tra il reato verso cui si rivolge il decreto e la libertà di espressione e di opinione, “tutelata dall’articolo 21 della Costituzione, ed è questo che deve guidare per capire che ci si può esprimere liberamente senza incorrere nel reato di ...