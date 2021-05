Uomini e Donne anticipazioni oggi 5 maggio 2021: nuovi problemi tra Gemma Galgani e Aldo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tutto pronto per un nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi torna puntuale alle 14:45 su Canale 5 per i quotidiani appuntamenti settimanali. Scopriamo insieme, grazie alle anticipazioni riportate dal Vicolo delle News, quali colpi di scena ci saranno nella puntata di oggi. Leggi anche: Uomini e Donne: Gemma Galgani e Aldo In particolare, al centro dello studio, Biagio stupirà tutti con una scelta netta e inaspettata: lui che da settimane sta frequentando da Sara. Gli alti e bassi però non sono mancati e ora sembra che la storia sia arrivata al capolinea. Ma non sono gli unici: anche per Gemma Galgani e Aldo ci sarà da mettere un punto. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tutto pronto per un nuovo appuntamento con. Il dating show condotto da Maria De Filippi torna puntuale alle 14:45 su Canale 5 per i quotidiani appuntamenti settimanali. Scopriamo insieme, grazie alleriportate dal Vicolo delle News, quali colpi di scena ci saranno nella puntata di. Leggi anche:In particolare, al centro dello studio, Biagio stupirà tutti con una scelta netta e inaspettata: lui che da settimane sta frequentando da Sara. Gli alti e bassi però non sono mancati e ora sembra che la storia sia arrivata al capolinea. Ma non sono gli unici: anche perci sarà da mettere un punto. ...

virginiaraggi : In occasione dei 160 anni dell’@Esercito Italiano, @Roma ringrazia tutte le donne e tutti gli uomini impegnati quo… - guerini_lorenzo : Verranno altri anniversari a segnare la storia gloriosa dell’@Esercito ma ciò che resterà immutato è l’affetto e la… - Viminale : Auguri @Esercito per i 160 anni dalla fondazione! Grazie alle donne e agli uomini per il contributo fondamentale al… - ferrix88 : @GianMarcoMelosu @milo_desantis @GiacomoGorini @claudiafusani @antonellaviol17 quante donne sono state vaccinate rispetto agli uomini? - Magda_mavi : RT @Sarita_Libre: La mamma di Loni mi ha dato autorizzazione per utilizzare questa bellissima foto del suo bambino per fare un appello per… -