Simona Ventura si esprime su Tommaso Zorzi e dà il suo parere sulla nuova edizione de L’Isola dei famosi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Simona Ventura e Giovanni Terzi sono pronti a sposarsi. Intervistati dal settimanale Chi, la conduttrice e il suo compagno hanno rivelato di voler convolare a nozze appena non sarà più necessario indossare le mascherine. “Deve essere una festa e non può essere una festa in questo momento. E poi vogliamo che ci siano tutti: amici, parenti, nessuno escluso“, ha detto lui. Sul fronte lavorativo negli ultimi anni Terzi ha ricevuto diverso proposte nel mondo dello spettacolo, come la partecipazione al Gf Vip di Alfonso Signorini: Ringrazio Alfonso Signorini per aver pensato a me, ma ho avuto paura di non essere adatto per quel target: sono uno che ama scherzare e non volevo che il mio modo di fare potesse mettere in difficoltà la mia famiglia. Però sono sicuro che il pubblico avrebbe preferito me a Tommaso Zorzi (ride, ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 5 maggio 2021)e Giovanni Terzi sono pronti a sposarsi. Intervistati dal settimanale Chi, la conduttrice e il suo compagno hanno rivelato di voler convolare a nozze appena non sarà più necessario indossare le mascherine. “Deve essere una festa e non può essere una festa in questo momento. E poi vogliamo che ci siano tutti: amici, parenti, nessuno escluso“, ha detto lui. Sul fronte lavorativo negli ultimi anni Terzi ha ricevuto diverso proposte nel mondo dello spettacolo, come la partecipazione al Gf Vip di Alfonso Signorini: Ringrazio Alfonso Signorini per aver pensato a me, ma ho avuto paura di non essere adatto per quel target: sono uno che ama scherzare e non volevo che il mio modo di fare potesse mettere in difficoltà la mia famiglia. Però sono sicuro che il pubblico avrebbe preferito me a(ride, ...

panelelasalame : #TZVIP Ah quindi Simona Ventura la pensa come me ma se lo esprime viene messa a tacere dal giornalaio? Questa è - Emanuel09094446 : RT @ciaocomodino: SIMONA VENTURA INVIDIOSA DI TOMMASO ZORZI ma qui stiamo veramente impazzendo - CosaInTendenza : Alle 19:01 Simona Ventura è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 15 Tweet in evidenza per l'hashtag Simona… - Marcy44674844 : RT @breakingnewsit: Trends: Simona Ventura, Ciao Nick, Zanetti, biagio, #aperitivoconTommy, #Loki, #zengavoturchesando, #sinner, #pomeriggi… - LimonisignorAA : RT @kfriedstripper: ma vi ricordate di quando simona ventura ha smerdato megamind in diretta -