Meteo BELLUNO | dalla Primavera al tempo uggioso

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Le condizionisaranno ottime sino a domenica, con temperature miti. Lunedì è atteso un aumento della nuvolosità con possibilità di precipitazioni. I giorni successivi potrebbero essere uggiosi, con anche basse temperature. Giovedì 6: nuvoloso. Temperatura da 7°C a 15°C Possibilità di precipitazioni 70% Vento: in media da Sud 4 Km/h, raffiche massime 30 Km/h Venerdì 7: poco nuvoloso. Temperatura da 9°C a 19°C Possibilità di precipitazioni 70% Vento: in media da Sud 3 Km/h, raffiche massime 27 Km/h Sabato 8: nubi sparse. Temperatura da 7°C a 16°C Possibilità di precipitazioni 40% Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche massime 22 Km/h Domenica 9: poco nuvoloso. Temperatura da 6°C a 19°C Vento: in media da Sud 4 Km/h, raffiche massime 27 Km/h Lunedì 10: molto nuvoloso con rovesci. Temperatura da 10°C a 20°C Possibilità di precipitazioni 90% Vento: in ...