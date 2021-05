Il pallone racconta – Mou | un nuovo imperatore a Roma

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Per la rubrica “Il” l’editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, parla del ritorno dello ‘special one’ in Italia. Dalla prossima stagione Josè Mourinho guiderà la. fz/ari/red su Il Corriere della Città.

Diodato firma la main song de Il Divin Codino, disponibile su Netflix dal 26 maggio. L'uomo dietro al campione è il titolo della canzone ...Per la rubrica "Il pallone racconta" l'editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, parla del ritorno dello 'special one' in Italia. Dalla prossima stagione Josè Mourinho guiderà la Roma. fz/ari/red ...