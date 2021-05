Verbali segreti, magistrati indagati, il ruolo del Csm: cosa sappiamo sulla presunta loggia segreta Ungheria (Di martedì 4 maggio 2021) L’inchiesta sulla presunta loggia massonica segreta Ungheria, di cui oggi scrivono tutti i giornali, nasce dagli interrogatori dell’avvocato siciliano Piero Amara, sentito dai pm di Milano tra dicembre 2019 e gennaio 2020. Amara è un personaggio molto noto alle cronache giudiziarie: è stato infatti arrestato a febbraio 2018 con l’accusa di aver creato un’organizzazione, composta da professionisti e magistrati, finalizzata ad “aggiustare” i processi e a pilotare le sentenze al Consiglio di Stato. Ad aiutarlo nell’impresa il collega Giuseppe Calafiore e l’allora pm della procura di Siracusa, Giancarlo Longo. Per questa vicenda, ribattezzata dai media “Sistema Siracusa”, Amara è stato condannato definitivamente a 3 anni e 8 mesi di reclusione. Amara è stato anche uno dei più ... Leggi su open.online (Di martedì 4 maggio 2021) L’inchiestamassonica, di cui oggi scrivono tutti i giornali, nasce dagli interrogatori dell’avvocato siciliano Piero Amara, sentito dai pm di Milano tra dicembre 2019 e gennaio 2020. Amara è un personaggio molto noto alle cronache giudiziarie: è stato infatti arrestato a febbraio 2018 con l’accusa di aver creato un’organizzazione, composta da professionisti e, finalizzata ad “aggiustare” i processi e a pilotare le sentenze al Consiglio di Stato. Ad aiutarlo nell’impresa il collega Giuseppe Calafiore e l’allora pm della procura di Siracusa, Giancarlo Longo. Per questa vicenda, ribattezzata dai media “Sistema Siracusa”, Amara è stato condannato definitivamente a 3 anni e 8 mesi di reclusione. Amara è stato anche uno dei più ...

