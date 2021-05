Meteo weekend | primo CALDO ESTIVO in arrivo | ma quanto durerà?

(Di martedì 4 maggio 2021) Il tempo sull’Italia non accenna a guarire del tutto, anche perché manca una figura anticiclonica capace di garantire stabilità atmosferica. L’anticiclone al momento non è in grado d’imporsi alle latitudini centro-meridionali del Continente, anche se le perturbazioni più organizzate restano confinate oltralpe. Alcuni impulsi perturbati transitano anche sul Basso Mediterraneo e fanno rotta verso le regioni del Sud Italia e le due Isole Maggiori, a conferma del fatto che l’anticiclone è davvero troppo timido e non riesce a proteggere efficacemente la nostra Penisola. Rimonta calda anticiclonica dal prossimoLa situazione dovrebbe cambiare sul finire della settimana, quando la pressione inizierà ad aumentare e ciò a causa della rimonta di un promontorio anticiclonico che si farà strada dall’Europa Sud-Occidentale. L’anticiclone si eleverà verso l’Italia e poi in ...

Tendenza Milano per il weekend - Andando incontro al secondo weekend del mese, le ... Per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo verso il weekend seguite gli aggiornamenti sul nostro sito internet. Nei prossimi giorni l'atmosfera non troverà ancora pace. Nonostante l'alta pressione, acquazzoni e temporali faranno breccia sul Paese ...