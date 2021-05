Manchester City-Paris St. Germain (Champions League, 4 maggio ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, Mbappé out, in campo Icardi accanto a Neymar (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo che era stato un protagonista inatteso, Marquinhos, a colpire di testa dopo un primo tempo quasi perfetto del Psg sembrava che per i francesi la strada verso la seconda finale consecutiva fosse in discesa. Ma il Manchester City di questa stagione ha imparato a essere duro emotivamente anche nei momenti di difficoltà e in InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo che era stato un protagonista inatteso, Marquinhos, a colpire di testa dopo un primo tempo quasi perfetto del Psg sembrava che per i francesi la strada verso la seconda finale consecutiva fosse in discesa. Ma ildi questa stagione ha imparato a essere duro emotivamente anche nei momenti di difficoltà e in InfoBetting: Scommesse Sportive e

OptaPaolo : 82 - L’Inter ha ottenuto più punti di ogni altra squadra nei cinque maggiori campionati europei 2020/21: 82, davant… - SkySport : Manchester City-Psg, dove vedere la semifinale di Champions in tv: gli orari ? #CityPsg LIVE dalle 21 su Sky Sport… - DiMarzio : #ManCityPSG | Florenzi, Verratti, Kean: gli italiani che tenteranno l'impresa contro Guardiola - guy_a7 : RT @WorldinSport: Preview: Crucial UCL Semi Final: Man City vs PSG 2nd Leg inc. #ConfirmedLineups by @guy_a7 #UCL #MCIPSG - BelcastroGiuse2 : Formazioni ufficiali di Manchester city- PSG -