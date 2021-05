Luana D’Orazio, chi era la 22enne morta in un incidente sul lavoro a Prato (Di martedì 4 maggio 2021) Chi era Luana D’Orazio, la giovane donna morta in un incidente sul lavoro all’età di 22 anni. Questa mattina una notizia terribile si è diffusa, una giovane donna è morta dopo un incidente sul lavoro: Luana D’Orazio è rimasta incastrata in in macchinario di un’azienda tessibile. La giovane aveva 22 anni, ed è scomparsa lasciando un L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) Chi era, la giovane donnain unsulall’età di 22 anni. Questa mattina una notizia terribile si è diffusa, una giovane donna èdopo unsulè rimasta incastrata in in macchinario di un’azienda tessibile. La giovane aveva 22 anni, ed è scomparsa lasciando un L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

GiuseppeConteIT : La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti:… - MassimGiannini : Luana D’Orazio, mamma di 22 anni, ha perso la vita per lavorare. Con lei muore una civiltà - frankiehinrgmc : Luana D’Orazio, mamma di 22 anni, operaia tessile, uccisa da un macchinario. Finché la sicurezza sul lavoro non sar… - digiulioanton : RT @aboubakar_soum: Profondo dolore per la morte di Luana D’Orazio. Vicinanza e cordoglio alla sua creatura, ai famigliari e amici per la t… - celidet_ : Un pensiero a Emma Pezemo e Luana D'Orazio. Che la rabbia e l'indignazione per le morti delle nostre sorelle si tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Luana D’Orazio Luana D'Orazio, la madre: "Lavorava per costruirsi un futuro" - Italia Agenzia ANSA