Covid India, nuovo record di morti: 3.689 in un giorno (Di domenica 2 maggio 2021) Sono almeno 3.689 i morti per Covid-19 in India, il numero più alto registrato in un solo giorno dall’inizio della pandemia. Ad oggi le vittime complessive sono almeno 215.542, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute del Paese. Le autorità hanno segnalato altri 392.488 nuovi casi di coronavirus, l’undicesimo giorno consecutivo di oltre 300.000 casi, dopo che ieri la cifra ha superato i 400.000 per la prima volta. Il totale dei casi registrati sale così a 19.557.457. Intanto Taiwan ha iniziato la spedizione di forniture mediche. “Sono in arrivo altri aiuti per i nostri amici in India”, ha twittato il ministro degli Esteri di Taiwan Joseph Wu. Il primo lotto di forniture mediche, che include anche 500 bombole di ossigeno, è stato spedito dalla compagnia aerea taiwanese China ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 maggio 2021) Sono almeno 3.689 iper-19 in, il numero più alto registrato in un solodall’inizio della pandemia. Ad oggi le vittime complessive sono almeno 215.542, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute del Paese. Le autorità hanno segnalato altri 392.488 nuovi casi di coronavirus, l’undicesimoconsecutivo di oltre 300.000 casi, dopo che ieri la cifra ha superato i 400.000 per la prima volta. Il totale dei casi registrati sale così a 19.557.457. Intanto Taiwan ha iniziato la spedizione di forniture mediche. “Sono in arrivo altri aiuti per i nostri amici in”, ha twittato il ministro degli Esteri di Taiwan Joseph Wu. Il primo lotto di forniture mediche, che include anche 500 bombole di ossigeno, è stato spedito dalla compagnia aerea taiwanese China ...

