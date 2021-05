Astrazeneca e Johnson, Ema: contattare il medico se presenti sintomi. Ecco quali sono (Di sabato 1 maggio 2021) Le nuove indicazioni pubblicate dall'Ema a proposito dei vaccini Astrazeneca (Vaxzevria), Johnson & Johnson e dei rarissimi sintomi . A proposito di Atrazeneca: «Le persone che hanno ricevuto il... Leggi su feedpress.me (Di sabato 1 maggio 2021) Le nuove indicazioni pubblicate dall'Ema a proposito dei vaccini(Vaxzevria),e dei rarissimi. A proposito di Atrazeneca: «Le persone che hanno ricevuto il...

Advertising

zazoomblog : Covid e vaccini tutti gli effetti collaterali descritti dallAifa per Pfizer Moderna AstraZeneca e Johnson & Joh… - infoitsalute : CALABRIA - Poste Italiane, in arrivo altri vaccini AstraZeneca, Moderna e Johnson&Johnson - infoitsalute : Calabria: in arrivo altri vaccini AstraZeneca, Moderna e Johnson&Johnson [FOTO] - infoitsalute : Da Poste Italiane: in consegna all'ospedale di Tortona i vaccini Johnson & Johnson, Moderna e AstraZeneca - pasquinonaz : @Sara4260643 Basta quando si prenota aprire la tendina e vedere la data del richiamo se è dopo 3 settimane è Pfizer… -